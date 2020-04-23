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تحذيرات عاجلة لطقس أول يوم رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:42 م
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 24 إبريل 2020، وأول يوم رمضان، علي مدن ومحافظات مصر.


وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، وأمطر خفيفة على مناطق متفرقة.

الوجه البحري

يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وأمطر خفيفة على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، واضطراب على خليج السويس والبحر الأحمر.

شمال الصعيد

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة.

جنوب الصعيد

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وكانت حذرت الأرصاد الجوية في بيان عاجل من حالة الطقس أول يوم رمضان، حيث يسود طقس متقلب، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، مع تعرض بعض المناطق لأمطار خفيفة، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية وتوخي الحذر.

وأكدت الأرصاد الجوية أن القاهرة الكبرى والوجه البحري يتعرضان لعاصفة ترابيةن مع طقس حار وأجوء غير مستقرة في ساعات النهار، على أن يشهد طقس الليل برودة، ناصحة بعدم تخفيف الملابس نظرا لتقلبات الجو.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الرياح تنشط على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، مما تؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس.

ويسود طقس الصعيد تقلبات جوية، وارتفاع حرارة وعاصفة ترابية، ويكون الطقس في الليل لطيف نسبيا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة إليكم التالي:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجات
والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجات
مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجات
سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجات
قنا العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجات
أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة

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طقس أول رمضان درجة الحرارة غدا الجمعة درجات الحرارة غدا الآجلة 25

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