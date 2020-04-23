محافظ الغربية: 462 منفذا لبيع السلع الغذائية في شهر رمضان

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة استعدت لشهر رمضان المعظم بفتح عدد 374 منفذا ثابتا، و52 منفذا متحركا تنتشر بمدن ومراكز المحافظة لتقديم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ابتهاجَا بالشهر الكريم.





وأوضح محافظ الغربية، أنه تم تشغيل وفتح منفذ لجنة المساعدات بمقر مديرية التموين بحي القرشي شارع الجانبية بمدينة طنطا، وفتح المنافذ التابعة للشركة القابضة للمساعدات الغذائية وعددها 14 منفذا، إلى جانب فتح عدد من المعارض والسلاسل التجارية بإجمالي 81 معرضا.





وأضاف المحافظ، أنه تم تجهيز 67 جمعية تعاونية استهلاكية، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى ريادة في المنافذ الخاصة بمديرية الزراعة من 4 إلى 9 منافذ، وكذلك زيادة في منافذ جمعيتي.





يذكر، أنه تم الاجتماع مع أصحاب محال الحلوى والاتفاق معهم على عمل شادر طولي أمام واجهة كل محل على نفقة صاحب المحل مع وضع كراسى بنظام الأرقام لضمان دخول عدد محدود داخل المحل بالتناوب منعًا للتكدس.





والتزام العاملين بارتداء الأقنعة الواقية والقفازات وغطاء الرأس مع توزيع أقنعة واقية على الجماهير المتعاملين مع المحل فى حالة البيع من داخل المحل، تعبئة المنتجات فى اطباق عبوات بموازين مختلفة وعرضها للجمهور لسهولة وسرعة الشراء ولمنع التكدس.





وكذلك قيام صاحب كل محل بأعمال التطهير داخل وخارج المحل على مدار اليوم بواقع ثلاث مرات يوميًا، اتاحة الفرصة لمن يرغب فى فتح منفذ أخر بقطعة أرض فضاء يتقدم بطلب مرفق به صورة الترخيص على أن يتم الإلتزام بالبنود السابقة وبما يتناسب مع سهولة البيع لمنع تكدس المواطنين على ألا يكون المنفذ المقترح قريبًا من احد المحلات التي لها نفس النشاط، مسئولية تكدس المواطنين تقع على صاحب المحل وفى حالة حدوث تكدس بأحد المحلات سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات الاحترازية ليتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.





وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الحكومة قررت أن يبدأ حظر التجول في الشوارع يوميًا من التاسعة مساء بدلا من الثامنة حتى السادسة صباحًا.





وأوضح أنه سيتم فتح المحلات والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، فضلا عن اقتصار عمل محلات تقديم الطعام على خدمة "الدليفري" أو شراء الطعام فقط.





وقال إن الحكومة قررت إعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، واعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة لدعم صناعة السيارات.





وذكر رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، أن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن جداول امتحانات الطلاب المقرر عقد امتحاناتهم، منوهًا إلى أن الحكومة تدرس إمكانية عودة السياحة الداخلية لدعم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.





وأشار إلى أنه سيتم التعامل بشكل صارم مع من يخالف الإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة كورونا.



