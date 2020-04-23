"شاهد عيان" لحسن الرداد على TeN في رمضان

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تعرض قناة TeN الفضائية، مسلسل «شاهد عيان»، للفنان حسن الرداد، في شهر رمضان.



وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يقوم الرداد بدور ضابط يتعرض للعديد من المشاكل التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية، حيث يجسد النجم حسن الرداد في «شاهد عيان» شخصية ظابط الذي يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب ويحمل العمل عديد من المفاجآت.



و«شاهد عيان» بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم هنا شيحا ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبدالقادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين و إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.



يعرض مسلسل شاهد عيان على شاشة TeN في رمضان على تردد 11430 رأسي.