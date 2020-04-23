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سويسرا تستعد لأكبر انكماش اقتصادي منذ السبعينيات

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:47 م
الانكماش الاقتصادي
الانكماش الاقتصادي

ذكرت الحكومة السويسرية في نظرة مستقبلية متشائمة أنه من المتوقع أن يعاني اقتصادها من أكبر انكماش له منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.

 وقالت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، اليوم، إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7 .6 % في عام 2020، ليكون أسوأ مما كان عليه خلال فترة الأزمة المالية.

 وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء أن الاقتصاد السويسري سيتعافى ببطء في عام 2021.

 وقالت "بلومبرج" إن السبب وراء التراجع يعود إلى أن الاستهلاك الخاص في سويسرا سيواجه رياحا معاكسة، تتضمن ارتفاع معدلات البطالة وتشكك المواطنين بشأن المستقبل، بالإضافة إلى الانكماش الذي تواجهه دول العالم.

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منتصف السبعينات الحكومة السويسرية الانكماش الاقتصادي الاقتصاد السويسري

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