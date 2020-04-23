عميد حقوق بني سويف.. تواصل شخصي مع الطلاب لحل مشاكلهم خصوصًا المغتربين

تعتبر جامعة بني سويف من أولى الجامعات التي طبقت الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كرونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أن الجامعة وضعت خطة على أكمل وجه، تحسبًا لأى ظروف طارئة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة وتواصل مع اللجان الفرعية الخاصة بكل كليات الجامعة، وهناك اجتماعات تنسيقية للوقوف على المستجدات، واحتواء أي أزمة قبل وقوعها، طبقًا لخطة الدولة والقيادة السياسية والدليل التوعوي الشامل، طبقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ورغم سلبيات انتشار فيروس كورونا التي لا تحصى، إلا أن تلك الأزمة سمحت بمعرفة معادن المصريين في كافة المجالات، بين هؤلاء الدكتور مصطفى عبدالجواد، عميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف، والذي حرص منذ بداية الأزمة على التواصل شخصيًا مع طلاب الكلية وحل مشاكلهم، خصوصًا المغتربين منهم تيسيرًا عليهم وحرصًا على سلامتهم وسلامة ذويهم، كما تم تسليم طلاب المدن الجامعية متعلقاتهم الشخصية من مقر المدن الجامعية طبقًا لجدول زمني يراعي عدم التزاحم.

يذكر أن الدكتور مصطفى عبد الجواد، أحد أعضاء هيئة التدريس العاملين بكلية الحقوق جامعة بني سويف والبالغ عددهم تسعة أساتذة، وتم ترشيحه لعمادة الكلية من قبل اللجنة المختصة ضمن الأسماء الثلاثة المرسلة لاستصدار القرار الجمهوري بتعيينهم عميدًا للكلية.

وتخرج الدكتور مصطفى عبد الجواد، من كلية الحقوق جامعة القاهرة فرع بني سويف عام 1983 بتقدير جيد جدًا، وعين معيدًا بقسم القانون المدني بكلية الحقوق ببني سويف، ثم مدرسًا مساعدًا بذات القسم عام 1985.

وتدرج "عبدالجواد" في المناصب الجامعية حتى وصل إلى درجة أستاذ بذات القسم عام 2011، ووكيلا للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث منذ عام 2013 حتى صدور قرار رئيس الجامعة بتعيينه قائما بأعمال عميد الكلية، بالإضافة إلى خبراته في كثير من المجالات حيث كان محكمًا في اللجنة العلمية الدائمة للقانون الخاص لترقيات الأساتذة بالجامعات المصرية، ورئيسًا للمكتب الفني للشؤون القضائية بالجامعة، ورئيسًا للجنة الدراسات العليا بالكلية.

بالإضافة إلى مشاركته في تطوير المناهج الدراسية واللوائح بالكلية، وعضوية الجمعيات والمراكز العلمية بالجامعات المصرية ومشاركته أيضًا في العديد من المؤتمرات العلمية وله العديد من المؤلفات القانونية وخبراته العملية من خلال عمله محاميًا بالنقض والإدارية العليا والدستورية.