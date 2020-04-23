"عم عثمان يعود للقبيلة".. مشاهدة قيامة عثمان 18 وترددات القنوات الناقلة

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يبحث الكثير من الأشخاص عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 18، والتي تصدرت محرك البحث جوجل، اليوم الخميس، بعد أن تم أذاعة الحلقة مساء أمس الأربعاء، والتي تعرض على شاشة قناة شاشة ATV من كل أسبوع في الساعة الثامنة، والتي كان متابعي المسلسل في تشويق كبير له بعد أن تم تأجيل عرض تلك الحلقة الأسبوع الماضي، والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولي لتأجيل الحلقة 18 من مسلسل قيامة عثمان، بل كان الأسبوع الثاني على التوالي، وكان قد حقق مسلسل الموسس عثمان نجاح كبير وحقق نسب مشاهدة عالية منذ الحلقة الأولي له بالوطن العربي.



وينتظر اليوم الأعادة الخاصة بمسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان الحلقة مترجمة، كما أعتادو على القمر الصناعي نايل سات عبر قناة الفجر وقناة اليرموك، في الساعة العاشرة، ولكن لن تعرض بعد تأجيل المسلسل، وتحمل الحلقة الـ 18 مزيد من مشاهد الأثارة والتشويق بعد أن أنتهت الحلقة السابقة بأتفاق بين كل من عثمان وبالغال الذي كان عدوة، والذي تفوق عليه عثمان وتمكن من هزيمته، ويتشوق المتابعين للمسلسل ليعرفوا مصير الأميرة البيزانطية، بعد أن قام عثمان ومساعدة بوران بأنقاذها من يد المغول، وما سيقوم به قبيلة كايي بعد أن أرسل المغول لهم جيش كبير لأبادتهم.



ملخص مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 18



أشعلت الحلقة السابقة من المؤسس عثمان، حماس المتابعين له وشوقهم للحلقة الجديدة للمسلسل، حيث أن عثمان أستعد بدأ بتأسيس قوته بعد تنصيب شقيقه غوندوز، ليحكم قبيلة كايي مكان عمه دواندار الذي قام بمساعدة بالغاي والتحالف مع المغول، وبعد أن جلس عثمان مع بالغاي تعرف على المزيد من الأسرار التي كان لا يعرف أجابة عنها وعرف خيانة عليشار وأنه هو من قتل ابن عمه الذي يظن الجميع أن عثمان هو من قتلة.



وتشهد الحلقة 18 كثير من الأحداث المشوقة حيث يقوم عثمان وبالغاي باقتحام منزل عليشار تلبيه لرغبه عثمان في ايجاد عمه والاتفاق الذي بينهم وهو أن يجد عمه في منزل عليشار وبعدها يقول له عن مكان قوانين جينكيزخان، ليصل لعليشار معلومة باتفاق عثمان وبالغاي ويقوم بتوظيف عم عثمان لحسابة ويطلب منه أن يذهب للقبيلة ويحضر الأميرة البيزنطية إليه، وينصب عثمان فخ على طريق المغول ليتمكن من معرفة الرسائل التي يرسلها على شار للمغول ليقع مساعد عليشار في يد جنود عثمان ويحصل عثمان على الرسالة ويقوم القادمة بأرسال عثمان في مهمة صعبة في أراضي البيزانطين ليعرف التدابير التي يحيكونها لليقاع بحاكمهم ويقدمو له مساعد له في تلك المهمة ولكن بقي مغمور وغير معروف حتي نهاية الحلقة حيث قالة له أنه هو من سيجدك.

