داعية إسلامي: تقدر تعمل ٣٠ عمرة أنت وأسرتك من البيت

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قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن المسلم يمكنه أن يؤدى ٣٠ عمرة فى شهر رمضان، وذلك بأداء صلاة الفجر حاضر فى البيت جماعة مع أسرته، ثم يذكر الله حتى الشروق ويصلى ركعتين فيكتب له أجر عمرة.



واستشهد عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، بحديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال: "مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ".





وأعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أمس الأربعاء، نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هجريًا، حيث أعلن أن غدا الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان.



وقال فى بيانه الذى ألقاه أمس من مكتبه بدار الافتاء: "استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاربعاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا الموافق الثانى والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.



وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.



وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا



وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.



