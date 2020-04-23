تركيا تعلن تجاوز عدد إصابات كورونا لـ 100 ألف حالة





أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات 2491 حالة.





وأضاف قوجة: أنه تم تسجيل 3116 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الإصابات إلى 100 وألف و790 حالة، مؤكداً على شفاء 2014 شخصا من كورونا خلال الـ24 ساعة، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 18491 شخصا، لافتاً إلى إجراء 791 ألفا و906 فحوص للكشف عن الفيروس منذ بدء انتشار الوباء.



