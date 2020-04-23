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تركيا تعلن تجاوز عدد إصابات كورونا لـ 100 ألف حالة
الخميس 23/أبريل/2020 - 07:50 م
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات 2491 حالة.
وأضاف قوجة: أنه تم تسجيل 3116 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الإصابات إلى 100 وألف و790 حالة، مؤكداً على شفاء 2014 شخصا من كورونا خلال الـ24 ساعة، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 18491 شخصا، لافتاً إلى إجراء 791 ألفا و906 فحوص للكشف عن الفيروس منذ بدء انتشار الوباء.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,668 مليون إصابة، بينهم أكثر من 186 ألف حالة وفاة، وأكثر من 731 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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