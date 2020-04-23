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اضغط اللينك وخليك في البيت.. جولة ثلاثية الأبعاد بهرم الملك أوناس في سقارة

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أطلقت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة للمجموعة الهرمية للملك أوناس، في منطقة سقارة الأثرية ومن الممكن بدء الجولة عبر اللينك التالي.

وتضم المجموعة الهرمية للملك أوناس كل مكونات المجموعة الجنائزية الملكية في الدولة القديمة، حيث تتكون من هرم ومعبد جنائزي وطريق صاعد ومعبد وادي.

ويقع مدخل الهرم في الجهة الشمالية، يليه ممر هابط ثم صالة ثم ممر أفقي به ثلاث متاريس ينتهي بحجرة في المنتصف تحتوي نقوش "نصوص الأهرام".

وإلى اليسار من الداخل ثلاثة مخازن صغيرة، خالية من النقوش وإلى اليمين من الداخل في إتجاه الغرب توجد حجرة الدفن التي تحتوي أيضًا على نقوش لـ "متون الأهرام"، وهذه المتون نصوص دينية تساعد الملك المتوفي على البعث من جديد وتُرشده في العالم الآخر ليلحق بإله الشمس "رع" في السماء.

المعبد الجنائزي يقع إلى الجانب الشرقي من الهرم، وهو خاص بالطقوس الدينية المرتبطة بالملك بعد وفاته، ويحتوي على قدس أقداس ومذبح وصالة أعمدة ومجموعة من المخازن، وجرت أعمال التنقيب في المنطقة المحيطة بالهرم خلال الفترة من 1899 حتى 1903، أدت إلى اكتشاف العديد من المقابر البئرية التي ترجع للأسرتين 26 (664–525 ق.م) و27 (525–404 ق.م).

كما الكشف عن مقبرة الملك حتب سخموي -مؤسس الأسرة الثانية (حوالي 2890 ق.م)- أسفل المعبد الجنائزي مباشرة، وتتكون المقبرة من ممر محفور في الصخر بطول يزيد عن 50 متر وتحتوي على 80 حجرة تخزين على يمين ويسار هذا الممر.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات الاحترازية ليتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد . 

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الحكومة قررت أن يبدأ حظر التجول في الشوارع يوميًا من التاسعة مساء بدلا من الثامنة حتى السادسة صباحًا.

وأوضح أنه سيتم فتح المحلات والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، فضلا عن اقتصار عمل محلات تقديم الطعام على خدمة "الدليفري" أو شراء الطعام فقط.

وقال إن الحكومة قررت إعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، واعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة لدعم صناعة السيارات. 

وذكر رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، أن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن جداول امتحانات الطلاب المقرر عقد امتحاناتهم، منوهًا إلى أن الحكومة تدرس إمكانية عودة السياحة الداخلية لدعم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.   

وأشار إلى أنه سيتم التعامل بشكل صارم مع من يخالف الإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة كورونا. 

ولفت إلى أن الأعداد المصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ستستمر في الزيادة، ومن الوارد أن تزيد عن 200 إصابة يوميًا، ولكن الحكومة قادرة على التعامل مع هذه الأعداد.

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