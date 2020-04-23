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لاول مرة ايطاليا تسجل نسبة عالية لمتعافين من فيروس الكورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أكدت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، ارتفاع نسبة عدد الوفيات بوباء كوفيد-19، لتصل إلى 25 ألف و549 حالة، بينما يصل عدد المصابين به 190 ألف حالة تقريبا، حيث تجاوزت فيه لأول مرة منذ انتشار الوباء عدد حالات التعافي والخروج من المستشفيات عدد الإصابات.

وأوضح الدفاع المدني الإيطالي "أن إجمالي الإصابات في البلاد بفيروس كورونا المستجد وصل الي 189973 حالة، وذلك بعد تسجيل 2646 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية"، حيث تراجعت عن معدل إصابات الأمس الذي تجاوز 3 آلاف إصابة.

كما "بلغ عدد الوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 464 حالة ليصل الإجمالي 25549 وفاة".

وقال مدير الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريللي "لأول مرة منذ انتشار كوفيد-19 في إيطاليا، يكون عدد المتعافين اليومي أكبر من معدل الإصابات، حيث سجلنا 2646 إصابة جديدة في حين تعافى وخرج من المستشفيات 3033 شخصًا".

يذكر أن إيطاليا تعد من أكثر دول العالم تأثرا بفيروس كورونا المستجد، حيث فرضت السلطات الحجر الصحي في البلاد، اعتبارًا من 10 مارس الماضي، بما في ذلك التنقل بين المدن والبلدات، باستثناء الضرورة القصوى، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وفرضت عقوبات على منتهكي الحجر، تتمثل في غرامات مادية بمبلغ 3 آلاف يورو، وقد صنفت منظمة الصحة العالمية، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وفي سياق آخر، أرسلت الحكومة المصرية، يوم السبت موافق 10 إبريل الحالي، مساعدات، ومستلزمات طبية إلى إيطاليا للمساعدة في مواجهة كورونا، حيث وصلت طائرتان عسكريتان إلى روما.

وجاء ذلك لتخفيف عب عن إيطاليا في محنتها، خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس "كورونا" وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا، وجاء ذلك وفق إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون بين الدولتين والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين.

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