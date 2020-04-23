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عاجل.. السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا مع ولي عهد أبو ظبي

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:10 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أمنية فوزي
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع ولي عهد أبو ظبي؛ لتهنئته بحلول شهر رمضان، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أمس الأربعاء، نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هجريًا، حيث أعلن أن غدا الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات الاحترازية ليتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد . 

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الحكومة قررت أن يبدأ حظر التجول في الشوارع يوميًا من التاسعة مساء بدلا من الثامنة حتى السادسة صباحًا.

وأوضح أنه سيتم فتح المحلات والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، فضلا عن اقتصار عمل محلات تقديم الطعام على خدمة "الدليفري" أو شراء الطعام فقط.

وقال إن الحكومة قررت إعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، واعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة لدعم صناعة السيارات. 

وذكر رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، أن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن جداول امتحانات الطلاب المقرر عقد امتحاناتهم، منوهًا إلى أن الحكومة تدرس إمكانية عودة السياحة الداخلية لدعم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.   

وأشار إلى أنه سيتم التعامل بشكل صارم مع من يخالف الإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة كورونا. 

ولفت إلى أن الأعداد المصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ستستمر في الزيادة، ومن الوارد أن تزيد عن 200 إصابة يوميًا، ولكن الحكومة قادرة على التعامل مع هذه الأعداد.

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ولي عهد ابو ظبي رمضان بوابة الفجر الفجر السيسي

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