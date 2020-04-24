مدفوعة الأجر.. تعرف على تفاصيل مبادرة منصة المونيتور المصرية

أطلقت وزارة التربية والتعليم الفني مبادرة مهمة وهي منصة المنتور المصرية مدفوعة الأجر، وهي عبارة عن مجموعة من الفيديوهات تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بهدف نشر مراجعات الصف الثالث الثانوي، وذلك قبل بدء امتحانات الثانوية والدبلوم في شهر يونيو المقبل، وعرض أهم النقاط والأسئلة التي يحتاجها الطالب في مراجعاته الأخيرة في هذه الفترة التي تسبق الامتحانات ويقوم بتقديمها نخبة من كوادر المعلمين في جميع المواد، ويتوفر عليها مراجعات الثانوية العامة والدبلوم الفني، كما توفر جميع الوسائل التي تجعل نسبة التحصيل أكبر لطلبة الثانوية العامة في هذه الفترة قبل بدء الامتحانات حيث يتمكن الطالب من مراجعة ما تم دراسته.





ونظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 سواء تعليق الدراسة أو منع الدروس الخصوصية وفرض الحظر، تبقى الوسيلة الوحيدة في مثل هذه الظروف هي إطلاق المنصات التعليمية حيث يتمكن طلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية من مراجعة مناهجهم جيدًا، وكانت من بينها منصة المنتور المصرية بحسب ما صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.





وتتلخص شروط الاشتراك في منصة المنتور المصرية في النقاط التالية:

1- إنشاء حساب على المنصة عن طريق استخدام حساب جوجل أو الفيس بوك.





2- اختيار المادة من على منصة المنتور التي يحتاج الطالب إلى مراجعتها.





3- الضغط على أيكون ابدأ التعلم تبدأ معك حصة المراجعة.





4- طرق اختيار وسيلة الدفع لاستخدام المنصة هي باي بال، أو فوري، أو فودافون كاش.





5- ويمكن الدخول على المنصة من هذا الرابط





وفي نفس السياق توجد أيضًا منصة المنتور العربية وكان قد تم إطلاقها في عام 2017 أي منذ ثلاثة سنوات وتستعرض بوابة " الفجر " أهم المعلومات عن منصة المنتور العربية فيما يأتي:

1- شبكة المنتور نت العربية عبارة عن منصة إلكترونية لتنمية مهارات وقدرات الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.





2- تشتمل على مكتبة من دورات الفيديو التدريبية الحصرية وحوارات تحفيزية وكلمات فيديو مصورة لمجموعة من الخبراء والمتخصصين باللغتين العربية والإنجليزية.





3- تهدف منصة المنتور إلى إلهام ودعم الإنسان العربي بهدف وصوله لتحقيق أسمى غاياته وأقصى طموحاته وأحلامه واستغلال إمكانياته ومعرفة نقاط قوته والعمل عليها وكل ذلك من خلال "المنتور.نت" منصة العرب للتعلم الذاتي.





4- من أهم أهداف شبكة المنتور العربية تحقيق الأهداف المهنية والشخصية للإنسان العربي عن طريق معرفة وخبرة أقوى وأفضل المتخصصين والخبراء والمعلمين في جميع المجالات.





5- تعد المنتور العربية شبكة لتطوير المهارات الشخصية لمن يرغب في التطوير ويكون التطوير مبنى على أسس علمية وخبرات وتجارب حقيقية حيث تشتمل الشبكة على محتوى خاص من المحاضرات والأحاديث المصورة لمجموعة تم انتقائها من الأساتذة والمعلمين والمدربين وذوي الخبرة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية لكل الراغبين في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا.



