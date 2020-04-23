أمير الكويت يهنيء خادم الحرمين بحلول شهر رمضان

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه فيه بحلول شهر رمضان الفضيل.









وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.





وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة،هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لولي عهد أبو ظبي، سائلا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين وجميع المسلمين بكل خير وبركة.



