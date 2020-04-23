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أسعار الذهب تقلص المكاسب بنهاية التعاملات

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:22 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
قلصت أسعار الذهب المكاسب بنهاية التعاملات اليوم الخميس،مع تقلبات العملة الأمريكية ومكاسب البورصة الأمريكية.

وأظهرت بيانات اقتصادية عن انكماش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى على الإطلاق، فيما سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية 4.5 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي.

فيما تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماض بنحو 15 بالمائة.

واستفاد المعدن الأصفر من تدابير الحكومات والبنوك المركزية في إصدار حزم تحفيزية لاحتواء تأثيرات الكورونا، لأن المعدن يعتبر بمثابة أداة تحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملة بالنسبة للمستثمرين.

ومن المتوقع تمرير مجلس النواب الأمريكي حزمة طوارئ إضافية لمكافحة "كوفيد-19" بقيمة 500 مليار دولار اليوم، ولكنه سيؤجل اتخاذ أي قرار بشأن تغيير قواعد التصويت خلال فترة الوباء، لتجنب الصدام الحزبي المحتمل.

وأصيب أكثر من 2.6 مليون شخص عالمياً إثر تفشي الكورونا، إضافة إلى وفاة حوالي 183 ألف شخص، وفقاً لخريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو  بنحو 0.4 بالمائة وهو ما يعادل 7.10 دولار إلى 1745.50 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1764.20 دولار خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 1724.58 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.09 بالمائة إلى 100.475 بعد سجل مستوى 100.03 خلال التعاملات.

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سعر الذهب انكماش النشاط الاقتصادي العملة الامريكية الآجلة أسعار الذهب

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