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11 لاعبا ينتظرون حسم موقفهم في الأهلي

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:32 م
الاهلي
الاهلي
ينتظر عدد كبير من معاري النادي الأهلي للأندية الأخرى تحديد مصيرهم هذا الموسم، سواء بالعودة إلى بيتهم أو استمرار الإعارة.

ويوجد 11 لاعبا ينتظرون حسم موقفهم على النحو التالي:

أكرم توفيق
صاحب أكبر الفرص في العودة للنادي الأهلي، بعد خلو مركز لاعب الوسط المدافع من قائد النادي حسم عاشور، فضلاً عن نضوجه بشكل كبير في إعارته للجونة، وكذلك مع منتخب مصر الأوليمبي.

باسم علي
رغم إعلان الظهير الأيمن للأهلي أحد فتحي، رحيله عن الفريق نهاية الموسم، إلا أن فايلر يفضل ضم لاعب جديد في هذا المركز، لذلك تعد حظوظه ضئيلة في العودة، لكنها غير مستبعدة.

أحمد ياسر ريان
يمتلك فرصة جيدة في العودة للأهلي وتدعيم خط هجوم الفريق، بعد ظهوره بمستوى جيد في إعارته للجونة، والتي بدأت في الموسم الماضي، ومستمرة حتى الموسم الحالي.

عمار حمدي
تسبب كارثة كورونا في توقف مشاركاته مع طلائع الجيش، والذي انضم له في يناير الماضي، إلا أنه يظل دائماً في الصورو، بفضل موهبته وقدرته على شغل أكثر من مركز.

محمد عبد المنعم
سيكون فشل صفقة أسامة جلال نجم إنبي بارقة أمل لقلب الدفاع الشاب، والذي أبدى فايلر إعجابه بقدراته، خلال مشاركته مع سموحة.

كريم يحيي
يبقى أحد المرشحين للعودة وشغل مركز الظهير الأيمن، بعد ظهوره بمستوى جيد مع سموحة، وسيكون مصيره مرهوناً بإمكانية شراء ظهير أيمن جديد للأهلي من عدمه.

صلاح محسن
يظل موقفه غامضاً بشكل كبير، حيث منعت كارثة كورونا اشتراكه في مباريات كثيرة مع سموحة، وفي نفس الوقت لا يفضل فايلر عودته في الوقت الحالي، ليبقى خيار تمديد الإعارة وارداً وبقوة.

ناصر ماهر
ربما يفكر فايلر في عودته للأهلي وتدعيم مركز صانع الألعاب، في ظل الأنباء التي تشير لاقتراب خروج صالح جمعة من الفريق في الصيف، وبالتالي قد يأتي لمنافسة محمد مجدي أفشة على المركز رقم 10.

محمد شريف
يمتلك حظوظ كبيرة في العودة، بعد تألقه رفقة إنبي وتسجيله 9 أهداف في مشوار الفريق في الدوري، وبالتأكيد ستزداد فرصه في العودة بشكل كبير، إذا رحل جناح الفريق رمضان صبحي.

وليد أزارو
تألق بشكل كبير في الإتفاق السعودي، لكن فايلر لا يريد عودته للفريق مرة أخرى، وبالتالي سيلجأ الأهلي لتسويقه سواء للإتفاق أو أي ناد آخر، لتحقيق مقابل مادي من بيعه، وتمويل صفقة جديدة.

حسين السيد
سيكون مصيره مرهوناً برحيل الظهير الأيسر محمود وحيد عن الفريق، خاصة وأن الأخير لا يحظى بثقة فايلر، وقد يستعيده الأهلي لإدراجه في صفقة تبادلية لأحد نجوم الدوري الممتاز.

ولا تزال الرؤية غامضة بالنسبة لبعض اللاعبين، مثل الثنائي عمرو جمال وأحمد علاء المعارين لطلائع الجيش، وفوزي الحناوي المعار لسموحة، ومحمود الجزار المعار للجونة.


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