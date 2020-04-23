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'أنا جاي بالجرار'.. بهذه الطريقة علي ربيع يشوق جمهوره لمسلسل 'عمر ودياب'

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:05 م
علي ربيع
علي ربيع
روان هيثم
نشر الفنان علي ربيع فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.

وظهر علي ربيع في هذا الفيديو من كواليس تصوير مسلسل "عمر ودياب" راكبا على الجرار، وكتب على هذا الفيديو قائلا: "أنا جاي بالجرار وهولعها نار غدا ان شاء الله على خير، مسلسل عمر ودياب، مصطفى خاطر".

وتابع قائلا: "هتولع نار هتبقا دمار، علي ربيع قناة أون الساعة 6.30، وعلى قناة الحياة الساعة 9 انتظرونا".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: بموت فيك يا ربيع انت وخاطر بجد رمضان من غيركم ميحلاش ربنا معاكم وبالتوفيق والنجاح كعادتكم الحلوة".

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

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