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تعرف على موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "اتنين في الصندوق" على "MBC مصر"

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:07 م
2 في الصندوق
2 في الصندوق
مصطفى فكيه
بدأ عرض الحلقة الثانية من مسلسل "اتنين في الصندوق" في تمام الساعة 9،30 على قناة MBC مصر، لـ النجمين حمدي الميرغني وأوس اوس والقدير صلاح عبالله وانتصار.

في سياق متصل دارت أحداث الحلقة الثانية حول بدأ أوس أوس "زيكا" في طريق تحقيق حلمه في الغناء وسمحت له الفرصة في إحياء حفل زفاف احد جيرانه، واستلف بدلة من "بوله المكوجي" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان إبرام سمير، وقبل بدأ الفرح ظهر على ملامحه الخوف والقلق من مواجهة أهل منطقته بالغناء لـ أول مرة.
يذكر أن مسلسل " أتنين في الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوي ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

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