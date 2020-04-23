إسلام جمال يهنئ جمهوره بشهر رمضان

Advertisements

هنأ الفنان رامي جمال جمهوره بشهر رمضان الكريم والذي سيبدأ بعد ساعات قليلة من خلال مشاركته صورة من أحدث جلسة تصوير له، وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "جمال" على الصورة التي نشرها قائلا "كل سنة وانتو طيبين.. رمضان كريم"، وتفاعل الجمهور على الصورة من خلال خاصية التعليقات فقال احدهم "وانت طيب وبخير ومن نجاح لنجاح" وقال آخر "الله أكرم وانت طيب" وذكر آخرهم " رمضان كريم".



ويخوض إسلام جمال السباق الرمضاني لعام 2020 من خلال مشاركته في مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وبدرية طلبة وليلى عز العرب.



يذكر أن آخرأعمال إسلام جمال مشاركته في مسلسل "قوت القلوب" بجانب عدد من الفنانين ومنهم ماجدة زكي ومحمد أنور وهايدي رفعت.