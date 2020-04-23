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خالد أنور يشارك جمهوره بالبوستر الدعائي لمسلسل "خيانة عهد"

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:14 م
خيانة عهد
خيانة عهد
مي مرسي
نشر الفنان خالد أنور البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل "خيانة عهد" الذي يسابق به في رمضان 2020، وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وضم البوستر الفنانين المشاركين في هذا العمل وأبرزهم خالد أنور ويسرا وحلا شيحا وبيومي فؤاد وهنادي مهنى، وكتب "أنور" تعليقا على هذا البوستر قائلا "البوستر الرسمي لمسلسل خيانة عهد..شخصية هشام.. كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم مستني رأيكو".

وتفاعل الجمهور مع البوستر من خلال التعليقات متشوقين للمسلسل فقال أحدهم "جامد طبعا وكل سنة وانت طيب رمضان كريم عليك يحبيبي" وقال آخر "وحضرتك طيب وإن شاء الله هيكسر الدنيا".

مسلسل "خيانة عهد" يشارك به عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وبيومي فؤاد وجومانا مراد وهنادي مهنى وحلا شيحة وهو من إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب
خالد أنور يشارك جمهوره بالبوستر الدعائي لمسلسل "خيانة عهد"
خالد أنور يشارك جمهوره بالبوستر الدعائي لمسلسل "خيانة عهد"
خالد أنور يشارك جمهوره بالبوستر الدعائي لمسلسل "خيانة عهد"
خالد أنور يشارك جمهوره بالبوستر الدعائي لمسلسل "خيانة عهد"

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