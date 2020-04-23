خالد الجندي يحذر من الصلاة أعلى أسطح المنازل: عبث بالدين

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حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الاستجابة لدعوات الصلاة فى جماعات أعلى أسطح المنازل، لافتا إلى أن هذا الأمر مخالفة لقرارات ولى الأمر، ويعرض الآخرين للإصابة ويهدد الأمة بآثرها للخطر بسبب الإصرار على أداء سنة.



وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ربنا أراد إننا نملأ بيوتنا ببركة الصلاة فيها هذا العام، فالوقاية الصحية فريضة، وصلاة التراويح سنة، والجاهل من يقدم السنة على الفريضة، فهذا الأمر عبث بالدين".



واستكمل: "صلوا أنتم وأبنائكم، مع الإجراءات الوقائية داخل البيت، ولازم تعلم أولاد يطيعوا الأوامر، خاصة الصادرة من الدولة والمؤسسات الدينية".



وأعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أمس الأربعاء، نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هجريًا، حيث أعلن أن غدا الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان.



وقال فى بيانه الذى ألقاه أمس من مكتبه بدار الافتاء: "استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاربعاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا الموافق الثانى والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.



وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.



وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا



وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.



