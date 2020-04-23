شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، إن وجوب صوم شهر رمضان ثابت بنص قاطعي معلوم من الدين والضرورة، وهو واجب على كل مكلف سليم خال من الاغزار الشرعية التي تمنعه من الصوم.



وأضاف "الطيب"، خلال كلمة متلفزة بمناسبة شهر رمضنا الكريم،: "لا عبرة لمن يشيع من أن الصوم يضعف مناعة الناس، فهذه دعوات لا أساسا لها عند علماء الطب، وعند ممثلي منظمة الصحة العالمية الذي عقدوا اجتماعًا خاصا، لمناقشة هذا الأمر في الأزهر الشريف، وانتهوا بأن الصوم ليس له علاقة بالإصابة بالكورونا".



وتابع:"أهيب بالمسلمين بعدم الالتفات بهذه الدعوات الشاذة، والتقيد بآراء الهيئات الدينية الشريعة المعتمدة"





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.



تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا



وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.









