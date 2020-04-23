ملك المغرب يهنيء خادم الحرمين بحلول شهر رمضان

هنأ ملك المغرب، الملك محمد السادس، في اتصال هاتفي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحلول شهر رمضان المبارك.





وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، جلالته التهنئة بهذه المناسبة، داعياً المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.



