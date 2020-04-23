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ملك المغرب يهنيء خادم الحرمين بحلول شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
هنأ ملك المغرب، الملك محمد السادس، في اتصال هاتفي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، جلالته التهنئة بهذه المناسبة، داعياً المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يرفع جائحة كورونا المستجد عن بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك حرصًا من القيادة على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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ملك المغرب شهر رمضان حلول تهنئة الملك سلمان

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