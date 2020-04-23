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6 % زيادة بقيمة الإنتاج الزراعي المصري

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:12 م
الانتاج الزراعي
الانتاج الزراعي
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الإنتاج الزراعي بلغت 500.7 مليار جنيه عام 2017/ 2018، مقابل 471.7 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة زيادة 6.1 %.

وأوضح الإحصاء - اليوم الخميس، في النشرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعي عام 2017 / 2018 - صافي قيمة الدخل الزراعي بلغ 325.1 مليار جنيه عام خلال عام 2017/2018 مقابل 329.3 مليار جنيه عام 2016/ 2017 بنسبة انخفاض 1.3%.

وأضاف أن نسبة الإنتاج النباتي تمثل 52.9 % من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي ويليها الإنتاج الحيواني بنسـبة 37.5% ثم الإنتاج السمكي بنسبة 9.6% وأخيرًا المنتجات الحشـرية بنسبة 0.04% عام 2017/2018.

وأشار إلى أن قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي بلغت 175.6 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقابل 142.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة 23.3% ، مرجعًا ذلك إلى زيادة قيمة الأعلاف المركزة المستخدمة في تغذية الحيوان بنسبة 25%.

وتمثل نسبة مستلزمات الإنتاج الحيواني 74.0% من إجمالي قيمة مسـتلزمات الإنتاج الزراعي وتليها مستلزمات الإنتاج النباتي بنسبة 23.9 % ثم مستلزمات الإنتاج السمكي بنسبة 2.1% عام 2017 /2018.

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الزراعة المصرية التعبئة والاحصاء الانتاج الزراعي اجمالي

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