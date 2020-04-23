قبل بدأ عرضه.. مسلسل "البرنس" يتصدر تريند جوجل



ويشارك فى بطولة العمل، الفنانة نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، و محمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين.





مسلسل "البرنس" ثانى عمل يجمع بين المخرج محمد سامى ومحمد رمضان، بعد أن قدما مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق بعد عرضه نجاحا واضحا.



وانتهى محمد رمضان من تصوير "البرنس" بشكل نهائى، وبدأ المخرج محمد سامى فى مونتاج ومكساج المسلسل استعدادا للعرض خلال شهر رمضان المقبل.