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قبل بدأ عرضه.. مسلسل "البرنس" يتصدر تريند جوجل

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:23 م
مسلسل البرنس
مسلسل البرنس
مصطفى فكيه
أعلنت قناة "dmc" تصدر اليوم مسلسل "البرنس" تريند مؤشرات البحث جوجل قبل بدأ عرض أولى حلقاته للفنان محمد رمضان، اعتبارا من غد الجمعة، وذلك بشكل حصرى، طوال شهر رمضان.

ويُعرض مسلسل "البرنس" يوميا فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية صباحا.

وانتهى محمد رمضان من تصوير "البرنس" بشكل نهائى، وبدأ المخرج محمد سامى فى مونتاج ومكساج المسلسل استعدادا للعرض خلال شهر رمضان المقبل.

ويشارك فى بطولة العمل، الفنانة نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "البرنس" ثانى عمل يجمع بين المخرج محمد سامى ومحمد رمضان، بعد أن قدما مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق بعد عرضه نجاحا واضحا.
قبل بدأ عرضه.. مسلسل "البرنس" يتصدر تريند جوجل
قبل بدأ عرضه.. مسلسل "البرنس" يتصدر تريند جوجل

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