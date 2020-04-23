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إدوارد يهنئ جمهوره بشهر رمضان ويروج لمسلسله "فرصة تانية"

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:32 م
إدوارد
إدوارد
مي مرسي
شارك الفنان إدوارد جمهوره بالبوستر الدعائي لمسلسل "فرصة تانية" والذي يحمل صورته ويشارك في السباق الرمضاني من خلاله، ذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهنأ إدوارد جمهوره بشهر رمضان الكريم قائلا "كل سنة وانتم طيبين..رمضان كريم استنو سامح فؤاد من مسلسل فرصة تانية إن شاء الله يعجبكم".

وتفاعل الجمهور مع الصزرة من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "مبروك يا إدوارد" وقال آخر "كل سنة انت طيب وينعاد عليكم بالصحة والعافية"، وذكر آخرهم "مبروك يا حبيبي".

مسلسل "فرصة تانية" يشارك به عدد من الفنانين أبرزهم آيتن عامر وإدوارد وهبة مجدي وأحمد مجدي وهبة عبد الغني وسارة الشامي ونهال عنبر وعمر الشناوي ومحمد جمعة
إدوارد يهنئ جمهوره بشهر رمضان ويروج لمسلسله "فرصة تانية"
إدوارد يهنئ جمهوره بشهر رمضان ويروج لمسلسله "فرصة تانية"
إدوارد يهنئ جمهوره بشهر رمضان ويروج لمسلسله "فرصة تانية"
إدوارد يهنئ جمهوره بشهر رمضان ويروج لمسلسله "فرصة تانية"

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مسلسل فرصة تانية رمضان 2020 الفجر السباق الرمضاني السباق الرمضان إدوارد أخبار الفجر الفني

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