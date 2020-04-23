الوزراء عن الكورونا: "الموضوع مطول.. والعالم بدأ التعايش معه"

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عقب المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على حالة الانقسام التي حدثت حول قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن مواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان، قائلا: "الانقسام حول أي قرار يتم اتخاذه شيء متوقع".



وقال "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إنه عند إتخاذ أي قرار يتم دراسته بشكل مستفيض، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تناقض بين ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن إحتمالية زيادة أعداد مصابي كورونا الفترة المقبلة، وبين القرارات التي تم أعلنها.



وأوضح أنه تم استشارة خبراء الأوبئة، والذين أكدوا أن هذه الساعة لن يكون لها التأثير السلبي الذي يتوقعه البعض على زيادة معدل انتشار فيروس كورونا، وأن الخطر الأكبر هو سلوكيات المواطن اعتبارًا من السادسة صباحا وحتى التاسعة مساءً.



وأضاف أن عودة بعض الخدمات يعد ضروريًا بعد فترة توقف دامت شهر تقريبًا، وهو ما أثر على عدد من القطاعات، متابعًا أن العالم بدأ يتخذ نهج مختلف وهو التعايش مع فيروس كورونا مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية، معقبا: "الموضوع واضح أنه مطول في العالم كله"، متابعا أنه سيتم عودة 6 خدمات فقط من خدمات الشهر العقاري، وهى الخدمات الأكثر إلحاحًا، وهناك احتياج لها.



وعن عودة السياحة الداخلية، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأمر محل دراسة، وستكون محل قرار قريب جدا من رئيس الوزراء.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.



تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا



وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

