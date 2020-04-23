"تنمية" تنهي الحصر الميداني للعقارات الواقعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع نيوم

أنهى البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية"، اليوم، مرحلة أعمال الحصر الميداني للعقارات الواقعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع نيوم، التي بدأت يوم الإثنين.





وتأتي هذه المرحلة قبل البدء في تقييم العقارات، وصرف تعويضات عادلة ومجزية تمهيدًا لاستلام العقارات من الملاك.





وسيعمل برنامج "تنمية" على متابعة المستفيدين أثناء وبعد انتقالهم؛ للتأكد من تحسن مستواهم المعيشي، من خلال تقديم عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية الإضافية.





ويذكر أن قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الخميس، إن نسبة المصابين السعوديين بفيروس كورونا، 15% من عدد المصابين المعلن اليوم، بينما 85% من المصابين غير سعوديين.

ونصح "العبد العالي"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي؛ بشأن مستجدات فيروس كورونا المستجد، في المملكة، بضرورة الحرص على الالتزام بالإجراءات والتدابير السارية؛ للوقاية من الفيروس والحفاظ على التباعد الاجتماعي، قائلًا: "تباعدنا اليوم يقربنا غدًا".



