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بسبب ابنتيها.. مي عمر مطلوبة على جوجل

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:45 م
مي عمر
مي عمر
مصطفى فكيه
تصدرت الفنانة مي عمر، مؤشر البحث جوجل بعد ساعات من نشر زوجها المخرج محمد سامي صور لابنتيهما من الحجر الصحي في منزلهما.

وكشف المخرج محمد سامي أمس الأربعاء عن صور لابنتيه تايا وسيلين لأول مرة في الحجر الصحي المنزلي.
في سياق منفصل يدعم محمد سامي زوجته مي عمر خلال مشاركتها في بطولة مسلسل الفتوة أمام ياسر جلال موسم رمضان 2020.

مسلسل "الفتوة" يشارك في بطولته بجانب النجم ياسر جلال نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم كل من مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولي.

ويشارك به مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويعود المخرج محمد سامي هذا العام للتعاون مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس".

بسبب ابنتيها.. مي عمر مطلوبة على جوجل
بسبب ابنتيها.. مي عمر مطلوبة على جوجل
بسبب ابنتيها.. مي عمر مطلوبة على جوجل
بسبب ابنتيها.. مي عمر مطلوبة على جوجل

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ياسر جلال مي عمر مسلسلات رمضان مسلسل الفتوة مسلسل البرنس محمد سامي رمضان كريم حجر منزلي

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