بسبب ابنتيها.. مي عمر مطلوبة على جوجل



مسلسل "الفتوة" يشارك في بطولته بجانب النجم ياسر جلال نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم كل من مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولي.



ويشارك به مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى.



ويعود المخرج محمد سامي هذا العام للتعاون مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس".





وكشف المخرج محمد سامي أمس الأربعاء عن صور لابنتيه تايا وسيلين لأول مرة في الحجر الصحي المنزلي.في سياق منفصل يدعم محمد سامي زوجته مي عمر خلال مشاركتها في بطولة مسلسل الفتوة أمام ياسر جلال موسم رمضان 2020.