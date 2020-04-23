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"الحيض والجماع".. ما يجوز ولا يجوز في نهار رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:26 م
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد

يستعد المسلمون لاغتنام  أيام وليالي شهر رمضان المبارك، ويشغل أذهانهم الكثير من أحكام الصيام، ومعرفة المفطرات، وبعض الناس يغفل عن هذه الأشياء؛ فلا يتفقه في أمر الصيام.


ويحتفل المصريون غدًا الجمعة، بأول أيام شهر رمضان المبارك، بعد أن أعلنت دار الإفتاء أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر شعبان، وأن غدًا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان.


خلال هذا الفيديو، تنشر لكم "الفجـر" أهم 15 سؤالًا، من ما تشغل عقل المسلمين في هذه الأيام المباركة، بفتوى من دار الإفتاء المصرية.

 

1. قراءة القرآن للمرأة كاشفة الرأس: جائزة.

2. قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة.

3. إفطار المرأة في نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهري بناءً على وصية الطبيب بذلك: جائز.

4. قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز.

5. الإفطار للعجوز الذي لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية.

6. الإفطار لمريض السكر الذي يتضرر بصومه ولا يرجى شفاؤه: جائز مع الفدية.

7. الإفطار للمسافر مسافة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه الأيام.

8. أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر.

9. انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم، وصيامها صحيح.

10. من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم، وصيامه صحيح.

11. الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع أذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق في النتيجة.

12. الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن "الله" في "الله أكبر" في بداية أذان الفجر.

13. مس المصحف للحائض: لا يجوز.

14. الجماع في نهار رمضان: لا يجوز.

15. التدخين في نهار رمضان: لا يجوز.

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