شاهد.. أحمد رزق يقع الضحية الثالثة لفيفي عبده

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أطل اليوم الفنان أحمد رزق على قناة Mbc، الساعة 9 مساء في برنامج "خلى بالك من فيفي" مع النجمة فيفي عبده، والبرنامج عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.



و يستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.



يشار إلى أن آخر أعمال أحمد رزق مسلسل "بخط الإيد" وهو ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وتعتمد أحداث المسلسل على الساسبنس والتشويق ووجود لغز من الحلقة الأولى ويتم البحث عن حل هذا اللغز طوال الحلقات، وبذلك يبعتد أحمد رزق عن الكوميديا المعتاد على تقديمها في معظم أعماله الفنية.



مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ويسرا اللوزى الذي تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "ازى الصحة" عام 2017.

