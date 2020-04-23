Advertisements

قبل عرضه بساعات.. أحمد زاهر يروج لمسلسله "البرنس"

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:53 م
البرنس
البرنس
مي مرسي
شارك الفنان أحمد زاهرصور تجمعه بالفنان محمد رمضان منتصوير مسلسل "البرنس" وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "زاهر" تعلقا على هذه الصور مروجا لمسلسله "البرنس" قائلا "كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ويعود علينا الأيام بالخير والبركة اللهم آمين بكرة إن شاء الله أول حلقة من مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامي إنتاج سينيرجي..يارب اكتبلنا النجاح بأمرك".

وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات مظهرين حماسهم لمشاهدة مسلسل "البرنس" فقال أحدهم "كل سنة انت طيب حبيبي" وقال آخر "كل سنة وانت طيب رمضان كريم".

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ويشارك به عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر ونور اللبنانية ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز ومحمد علاء وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينيرجي
قبل عرضه بساعات.. أحمد زاهر يروج لمسلسله "البرنس"
قبل عرضه بساعات.. أحمد زاهر يروج لمسلسله "البرنس"
قبل عرضه بساعات.. أحمد زاهر يروج لمسلسله "البرنس"
قبل عرضه بساعات.. أحمد زاهر يروج لمسلسله "البرنس"
قبل عرضه بساعات.. أحمد زاهر يروج لمسلسله "البرنس"
قبل عرضه بساعات.. أحمد زاهر يروج لمسلسله "البرنس"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل البرنس محمد رمضان رمضان 2020 الفجر السباق الرمضاني أخبار الفجر الفني أحمد زاهر

أخبار تهمك

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ يومين

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ يومين

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة مع الطالبة حنين حسام

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

اسم رونالدو على ملعب الكامب نو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ يوم

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ يوم

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ 35 دقيقة

الأهلي يضحي بصالح جمعة في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 21 ساعة

التفاصيل الكاملة.. الزمالك ينهي الصفقة الأولى

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد زاهر عن مشاركته في البرنس :"يارب أدينا على قد تعبنا واجتهادنا"

أحمد زاهر عن صورته مع المخرج محمد سامي: "أخويا وحبيبي وصديق عمري"

لقطات تجمع نور بمحمد رمضان في مسلسل "البرنس"

رضا البحراوي ومحمد رمضان ينتهيان من "يا طيب" تتر مسلسل "البرنس"

"يارب ألطف بينا".. أحمد زاهر ودنيا عبدالعزيز ورجينا من كواليس "البرنس"

"بنزل اتمشى مع عائلتي".. محمد جمعة عن قضاء وقته أثناء الحظر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

03:27 م

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

05:08 م

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

03:04 م

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

09:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم