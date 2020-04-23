قبل عرضه بساعات.. أحمد زاهر يروج لمسلسله "البرنس"

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شارك الفنان أحمد زاهرصور تجمعه بالفنان محمد رمضان منتصوير مسلسل "البرنس" وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "زاهر" تعلقا على هذه الصور مروجا لمسلسله "البرنس" قائلا "كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ويعود علينا الأيام بالخير والبركة اللهم آمين بكرة إن شاء الله أول حلقة من مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامي إنتاج سينيرجي..يارب اكتبلنا النجاح بأمرك".



وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات مظهرين حماسهم لمشاهدة مسلسل "البرنس" فقال أحدهم "كل سنة انت طيب حبيبي" وقال آخر "كل سنة وانت طيب رمضان كريم".



مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ويشارك به عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر ونور اللبنانية ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز ومحمد علاء وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينيرجي