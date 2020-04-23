Advertisements

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:34 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
أمل الحلفاوي
كشف مسئولو النادي الأهلي عن موقفهم من انتقال حسين السيد "مارسيلو"، ظهير أيسر الفريق، إلى الصفاقسي التونسي سواء بشكل نهائي أو تجديد الإعارة التى تنتهى بنهاية الموسم الجاري.

شهدت الفترة الأخيرة محاولات ودية من جانب الصفاقسي التونسي لشراء حسين السيد نهائياً أو تجديد الإعارة، ورحب مسئولو الأهلي بذلك.

جاء ذلك بعدما التشاور مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، والذي رفض استمرار حسين السيد في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسوف تقوم إدارة التعاقدات في الأهلي بتسويق اللاعب، سواء للصفاقسي أو أي نادٍ آخر داخل مصر أو خارجها.

جدير بالذكر أن مارسيلو كان قد رحل عن صفوف الأهلي إلى الصقافسي فى يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر تنتهى بنهاية الموسم الجاري، عقب عودته من الإعارة بنادى الاتفاق السعودي.

وفي سياق متصل يبحث فايلر حالياً موقفه من لاعبى الأهلى المُعارين لأندية أخرى، سواء كانت داخلية أم خارجية.



أخبار تهمك

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 21 ساعة

التفاصيل الكاملة.. الزمالك ينهي الصفقة الأولى

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ يوم

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضحي بصالح جمعة في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ يومين

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

منذ ساعتين

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 13 ساعة

اسم رونالدو على ملعب الكامب نو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ يومين

عاجل.. مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة مع الطالبة حنين حسام

منذ ساعتين و 48 دقيقة

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

03:27 م

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

05:08 م

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

03:04 م

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

09:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم