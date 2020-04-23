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16 مليار ريال خسائر البورصة السعودية في أسبوع

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:40 م
البورصة السعودية
البورصة السعودية
حققت البورصة السعودية خسائر أسبوعية، للأسبوع الثاني على التوالي لتخسر 16 مليار ريال، ويتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" نحو 0.4%، خلال الأسبوع، فاقدا 26.8 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 6,604.9 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,631.69 نقطة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 16 مليار ريال (4.25 مليار دولار)، لتصل إلى 7.546 تريليون ريال، مقابل 7.58 تريليون ريال، بالأسبوع السابق.

وتراجعت 10 قطاعات خلال الأسبوع بقيادة "البنوك" الذي هبط 1.1%، وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعا نسبته 1.9%.

وفي المقابل، جاء أداء بقية القطاعات باللون الأخضر، بقيادة "الطاقة" الذي سجل ارتفاعا نسبته 0.6%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.2%.



وارتفعت قيم التداول، حوالي 5% خلال الأسبوع إلى 18.26 مليار ريال (4.87 مليار دولار)، مقابل 17.4 مليار ريال (4.65 مليار دولار) بالأسبوع الماضي.

وصعدت كميات التداول هامشيا إلى نحو 880 مليون سهم، مقابل 878.47 مليون سهم بالأسبوع السابق، بارتفاع نسبته 0.18%.

وسجل سهم "سابك" أعلى الخسائر، خلال الأسبوع بعد هبوطه 7.86%، وكانت أكبر المكاسب لسهم الشرقية للتنمية الذي صعد نحو 13%.

وتصدر "الإنماء" نشاط الأسهم على كافة المستويات، بكمية تداول بلغت 117.13 مليون سهم بلغت قيمتها 1.7 مليار ريال، وتراجع السهم 4.48%.

وعلى مستوى السوق الموازي- نمو، فقد أنهى تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 11.55%، بمكاسب بلغت 769.5 نقطة، ليصل إلى مستوى 7,430.43 نقطة.

وقفزت قيم التداول بالموازي إلى 253.55 مليون ريال مقابل 148.13 مليون ريال للأسبوع الماضي، بعد ارتفاع الكميات إلى 3.53 مليون سهم، مقابل 2.53 مليون سهم سجلها السوق بالأسبوع الماضي.

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