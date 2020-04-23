أحمد رزق ينفعل على "أبو الهول" وفيفي عبده هجوزهولك

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طل اليوم الفنان أحمد رزق على قناة Mbc، الساعة 9 مساء في برنامج "خلى بالك من فيفي" مع النجمة فيفي عبده، والبرنامج عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.



وقامت فيفي عبده ببعض المقالب في سمية الخشاب، منها أنها جعلت خادمتها تدعي أنها مصابة بالصرع، وانفجار في الفيلا، الذي كان من المقرر تصوير الحلقة فيها، كما أيضاً ظهر الطباخ الخاص بها وهو مشتعل بالنيران، وقامت الخادمة بالتقرب من أحمد رزق كأنها تحبه، لتوعدها فيفي بأنها سوف تزوجها له، وبعد حدوث هذه المقالب في أحمد رزق يفقد سيطرته على أعصابه وينفعل على "أبو الهول".



يذكر أن البرنامج عبر حلقاته يقدم نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.



يشار إلى أن آخر أعمال أحمد رزق "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وتعتمد أحداث المسلسل على الساسبنس والتشويق ووجود لغز من الحلقة الأولى ويتم البحث عن حل هذا اللغز طوال الحلقات، وبذلك يبعتد أحمد رزق عن الكوميديا المعتاد على تقديمها في معظم أعماله الفنية.







