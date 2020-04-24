ما هي تحركات الحكومة بعد قرارات رمضان؟

يبدأ العالم في مراجعة الإجراءات مواجهة فيروس كورونا، حيث أن نسبة 85% من مرضى بفيروس كورونا في العالم يشفون بدون علاج، وأن 15% من المرضى يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات، وفي مصر كشف المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن حظر التجوال خلال شهر رمضان يبدأ من 9 مساء إلى 6 صباحا.

أوضح مدبولي، أن الحكومة تستغل فرصة شهر رمضان لعودة الحياة الطبيعية مع استمرار الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا مع وجود إجراءات ستتخذ ضد من يخالف هذه الإجراءات الوقائية، مؤكدا أن نمط الحياة الطبيعي في مصر لم يتأثر في ضوء الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، ويتم تطبيق إجراءات احترازية عقب انتهاء شهر رمضان لعودة الحياة لطبيعتها.





الشهر العقاري

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن خدمة الشهر العقاري لن تعود بكل قوتها، ويعود 6 خدمات هم الأكثر إلحاحا للمواطنين حيث تبدأ الدولة في فك الحظر حيث بدأ العالم في مرحلة التعايش مع كورونا.





أضاف سعد، أن فيروس كورونا لن يختفي بشكل كامل، أن العالم يعول على سرعة اكتشاف عقار يعالج هذا الوباء، ويتحول إلى فيروس عادى، يقدر العالم أن يتعايش مع هذا الوباء، ويظل الفيروس موجود وربما تخف حدته.





أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مكالمة برنامج مانشيت، على قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تسمح في شهر رمضان للمواطنين بشراء السلع تيك وأي من المطاعم، حيث كان هذا الأمر غير مسموح به من قبل، لافتا إلى أن الحكومة لن تعيد كافة الخدمات مرة واحدة ولكن على مراحل.





عودة السينما

عن عودة دور السينمات بعد شهر رمضان، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السينمات والمسارح لن تسمح الحكومة بقاعات ممتلئة، ويجب الالتزام بجميع الارشادات التي سيتم وضعها في وقت لاحق، ولابد وجود إجراءات احترازية منها وجود مطهرات وكمامات.





قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الخطر هو سلوك المواطن من الساعة السادسة صباحا إلى التاسعة مساء، موضحا أن توقف عدد من الجهات الحكومية سببت مشاكل للمواطنين.





أضاف سعد خلال اتصال هاتفي على برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن هناك 6 خدمات في الشهر العقاري تبدأ عملها منها التوثيق التوكيلات لصرف المعاشات، وعودة ترخيص السيارات الجديدة فقط.





السكة الحديد

كشفت هيئة السكة الحديد، إيقاف حركة القطارات خلال فترة حظر التجوال، طبقا للتعديلات الجديدة في مواعيد الحظر من 9 مساء حتى 6 من صباح اليوم التالي، حيث يتم مد ساعات التشغيل بالوجه القبلي والبحري ساعة من الغد الجمعة.





وكشف رئيس الوزراء، أن القضية ليست قضية ساعة الحظر، ولكنها سلوك المواطنين، الساعة التي تسبق ساعة الحظر وتشهد زحام وتكدس كبير للغاية"، وجه مدبولي للمواطنين، قائلا: "لابد من الأخذ في الاعتبار التباعد بين المواطنين وبعضهم البعض والحرص على ارتداء الكمامة".





مترو الأنفاق

أعلنت الشركة القومية لتشغيل مترو الأنفاق جدول مواعيد قطارات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق الاخيرة، خلال شهر رمضان، بعد صدور التعليمات الجديدة الخاصة بحظر التجوال.





على أن يكون آخر قطارات خط حلوان 8 وربع، وآخر قطار من محطة المرج الساعة 8 ونصف، وآخر قطار من محطة شبرا الخيمة يكون فى 8 و35 دقيقة، وآخر قطار من محطة المنيب 8 و35 دقيقة، وآخر قطار من محطة نادى الشمس الساعة 8 وربع، وآخر قطار من محطة العتبة 8 و45 دقيقة.





كشف أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة المترو، أن مواعيد التشغيل في رمضان للخطوط الثلاثة تبدأ من السادسة صباحا حتى بداية حظر التجوال المحددة وهي التاسعة بعد تعديل مواعيد الحظر، كما أن الشركة تلتزم بأي تعليمات تصدر من مجلس الوزراء بخصوص ساعات حظر التجوال.



