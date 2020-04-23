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مصطفى بكري يوجه رسالة للساخرين من المساعدات المصرية لبعض الدول

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر بمواقفها العظيمة ستكون رقم مهم في المعادلة الدولية، موجها رسالة للساخرين من المساعدات المصرية للدول الأخرى، قائلا: "بصوا لأدام.. ما أنت ما عندكش نظرة، ولا بعد سياسي للأمر".

وأشار "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن مصر سبقت أوروبا في الوقوف مع إيطاليا، وهذه المواقف لا تنسى، مضيفا: "مصر لما تبعت لإيطاليا وأمريكا مساعدات طبية بيرجعوها تاني".

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر دولة كبيرة ودورها تاريخي، معتبرا أن من لا يفهم مغزى تلك المساعدات هم مرضى وحاقدين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.

تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا

وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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