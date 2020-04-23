Advertisements

برشلونة يفاوض بيرلو الجديد

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي برشلونة قدم عرضه الأول من أجل ضم نجم الدوري الإيطالي والذي يلعب في مركز خط الوسط.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم: "برشلونة قدم عرضًا بقيمة 60 مليون لموهبة بريشيا ساندرو تونالي صاحب 19 سنة".

اللاعب صاحب الـ 19 عاما يلعب في مركز وسط الميدان ويلعب بـ"أندريا بيرلو" أسطورة يوفنتوس وميلان الإيطالي السابق.

وترغب أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي في ضم اللاعب كونه واحدا من المواهب الواعدة في عالم كرة القدم بخط الوسط.

أخبار تهمك

الأهلي يضحي بصالح جمعة في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة مع الطالبة حنين حسام

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

التفاصيل الكاملة.. الزمالك ينهي الصفقة الأولى

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ يوم

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ يومين

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ يومين

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 21 ساعة

اسم رونالدو على ملعب الكامب نو

منذ ساعة و نصف

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

03:27 م

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

05:08 م

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

03:04 م

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

09:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم