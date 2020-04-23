برشلونة يفاوض بيرلو الجديد

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي برشلونة قدم عرضه الأول من أجل ضم نجم الدوري الإيطالي والذي يلعب في مركز خط الوسط.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم: "برشلونة قدم عرضًا بقيمة 60 مليون لموهبة بريشيا ساندرو تونالي صاحب 19 سنة".

اللاعب صاحب الـ 19 عاما يلعب في مركز وسط الميدان ويلعب بـ"أندريا بيرلو" أسطورة يوفنتوس وميلان الإيطالي السابق.

وترغب أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي في ضم اللاعب كونه واحدا من المواهب الواعدة في عالم كرة القدم بخط الوسط.