الكويت: إعادة فتح 25% من فروع البنوك الأحد المقبل

أعلن اتحاد مصارف الكويت، عن فتح 25 بالمائة من فروع البنوك بالكويت بدءا من الأحد المقبل.





وأضاف عادل الماجد رئيس اتحاد مصارف الكويت في بيان، اليوم الخميس، إن كثيرا من الأنشطة والخدمات التي تقدمها البنوك ستكون إلكترونية.





وأشار الماجد إلى أن عملية التمويل المقدمة لدعم الشركات المتعثرة بسبب كورونا سوف تخصص للالتزامات الثابتة فقط حتى 31 ديسمبر المقبل، وتشمل الإيجارات والرواتب وأي التزامات ثابتة متعاقد عليها مسبقا.





وأكد الماجد أن الهدف من الحزمة التحفيزية التي أقرها مجلس الوزراء والتي تشارك في تمويلها البنوك ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد حتى لا تتحول مشكلة السيولة إلى مشكلة ملاءة.





وأعلن بنك الكويت المركزي يوم الثلاثاء أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقوم بتمويل 80 بالمائة من احتياجات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة فيروس كورونا فيما ستقوم البنوك بتمويل نسبة العشرين في المئة المتبقية.





وسيمنح العملاء من هذه الفئة فترة سماح لمدة سنة على أن يتم تحديد أجل السداد بفترة تتراوح بين سنتين الى ثلاث سنوات شاملة سنة السماح.





وأوضح الماجد أن التمويل والدعم الذي ستقدمه البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بأزمة كورونا، في إطار الحزمة التحفيزية، سيشمل فقط الشركات الناجحة ولا يشمل الشركات المتعثرة.





وتابع رئيس اتحاد المصارف: "إن البنوك الكويتية وضعها قوي.. وستكون جزءا من الحل وليست جزءا من المشكلة، كما أنها ستتأثر أيضا بالأزمة شأنها شأن كل المصارف في العالم".