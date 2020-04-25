Advertisements

ريال مدريد يوافق على بيع المنبوذ

السبت 25/أبريل/2020 - 08:50 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

وافق نادي ريال مدريد الإسباني على فتح باب الرحيل أمام واحد من نجومه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد وافق على رحيل ماريانو دياز مهاجم الفريق في الصيف المقبل بعد تلقيه عرضاً من البريميرليج.

واضافت الصحيفة أن توتنهام طلب من ريال مدريد التعاقد مع دياز واستغلال خروجه من الحسابات وجلوسه على مقاعد البدلاء بقرار من المدرب زين الدين زيدان.

ووافق الريال على بيع ماريانو دياز من أجل الاستفادة المادية من بيع اللاعب لتمويل الصفقات القادمة للفريق في ظل الازمة الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد ماريانو دياز ريال مدريد

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ يوم

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ يوم

مجزرة جماعية.. برشلونة يقرر طرد 7 لاعبين

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف عن موعد عودة الحياة لطبيعتها (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ يوم

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يوافق على بيع المنبوذ

منذ نصف ساعة

أديب يفجر مفاجأة عن أدوية علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ يوم

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. تشيلسي يوافق على بيع هازارد إلى ريال مدريد (تعرف على تفاصيل الصفقة)

وكيل أعمال "بيل" وسياسة اليوم الأخير في الميركاتو

"المنبوذ" في ريال مدريد يقترب من نابولي

أهم أخبار ريال مدريد اليوم.. زيدان يرفض الصفقة الأسطورية بدون أسباب ويطالب ببيع نجمي الفريق والإبقاء على المنبوذ

ريال مدريد يُضحي ويعرض 90 مليون + المنبوذ من أجل خطف هدف برشلونة الأكبر

هل انتهت الحكاية؟.. ريال مدريد يُقرر الإبقاء على المنبوذ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

07:53 ص

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

03:22 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة