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شرط وحيد لعودة الدوري الألماني

السبت 25/أبريل/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
حدد الاتحاد الألماني لكرة القدم موعد عودة بطولة الدوري الألماني الممتاز بعد أن توقف لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم.

وأعلنت رابطة الدورى الألمانى لكرة القدم اليوم موعد استئناف ما تبقى من بطولة الدوري الألماني الممتاز لحسم الصراع المشتعل على اللقب وذالك في يوم 9 مايو المقبل لكن تنتظر الرابطة موافقة الحكومة على قرار عودة المنافسات كن جديد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد قد تسبب في وقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى بعد انتشاره خلال الشهر الماضي أبرزها الدوريات الأوربية الكبري مثل الدوري الانجليزي والإيطالي والألماني والفرنسي والإسباني الممتاز بالإضافة إلي بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وتسبب أيضا فيروس كورونا الجديد في تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية اليورو وكأس امريكا الجنوبية كوبا امريكا وأولمبياد طوكيو لتقام في صيف 2021 بدلا من صيف 2020.

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