Advertisements

8 طرق لقضاء وقتك خلال شهر رمضان في زمن الكورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
شهر رمضان هو أجمل شهور السنة الهجرية، التي ينتظرها المسلم طوال العام، حيث يتمني أن استمراره طول السنة، ويحاول من خلال الشهر الفضيل التقرب إلى الله والدعاء. 

ويختلف شهر رمضان الكريم هذا العام، حيث فرض تفشي جائحة فيروس كورونا على المواطنين حول العالم، الحجر المنزلي وإغلاق المساجد للحد من انتشاره.  

وترصد "الفجر" في السطور التالية كيفية قضاء يومك في شهر رمضان الكريم: 

الصلاة:
تعد من أهم الأركان الهامة في شهر رمضان الكريم، ورغم اعلان الدولة عن اغلاق المساجد وفق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فينبغي أن يقضي المسلم معظم الوقت في أداء كافة فرائض الصلاة ولا يترك فرضا، لذلك يجب الالتزام بقواعد الصلاة السليمة، كما أن صلاة الليل أو قيام الليل تساعد في حفظ نفس طوال اليوم، فقيام الليل والصلاة فيه يدخل المؤمن الجنة، ويخفف عنه عذاب يوم لا شفيع فيه إلا العمل الصالح. 

القرآن الكريم: 
كانت من عادة وسنة النبي الكريم صلي الله عليه وسلام وصحابته الكرام الحرص على قراءة القرآن وإعداد خطة للسير عليها في شهر رمضان طمعا في ختم القرآن الكريم أكثر من مرة لما لهذا في عظيم الاجر والثواب. 

قراءة تفسير الآيات القرآنية:
ينشغل الكثير في العديد من المسئوليات ولم تأتي الفرصة له في تفسير الآيات القرآنية، ولكن توفر الوقت المناسب لدراسة هذا الكنز والتعرف عليه، سواء كانت بقراءة الكتب أو التعرف عليه من خلال تصفح المواقع الموثوق بها. 

الاستغفار:
يعد الاستغفار سيد الأعمال في رمضان، حيث أنه يفضل أن يستغل الوقت في الاستغفار لنفس ولمن نحب، ولكن ينبغي أن يكون استغفار عام، حتى يأخذ الأجر مضاعفا، وتعود أهمية الاستغفار في أنها تجعل المسلم يتذكر على الدوام أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على نجاته من العقاب، كما أنه لا يحتاج للقيام به أن تتوضأ أو تستقبل القبلة، فمن الممكن أن يؤديه المسلم في أي وقت. 

الدعاء للمقربين:
من ضروري بعد كل صلاة، دعاء الي المقرابين وللأهل ولنفس، كما أن النية الصادقة مع لله، تقبل دعواتها، وتذكر أن النية هي الأصل في كل شيء، والله وحده هو المطلع على خفايا الأمور.  

وقت الأم والعائلة: 
ومن المعروف أن الأم تعمل طوال نهار رمضان وليله، وذلك من أجل اعداد الوجبات التي تلائم السحور والافطار، فتقوم بإعداد ما لذ وطاب من الأطعمة التي يحبها أفراد المنزل، وتحرص على أداء افراد اسرتها صلاة الفجر وقرأت القرآن، فهي الأم التي كل عمل في رمضان متقبل منها، كما عرفت بان الجنة تحت أقدامها، لذلك فهناك فرصة ذهبية لقضاء وقت معها ومع أسرتك، وسرد الأحاديث المميزة بين العائلة. 

المودة للأحبة: 
تعتبر زيارة الأقارب من أبرز العبادات التي تبرز في شهر رمضان، حيث يحاولوا التقرب من بعضهم في رمضان، فالزيارة تزيد من الود، وتساعد في حفظ العلاقات من الانهيار، كما أن قاطع الأرحام لا يدخل الجنة، وفي ظل تفشي فيروس كورونا ومنع التجمعات للحد من انتشار الفيروس، فينبغي أن تستمر المودة والاتصال الدائم بالمقرابين من خلال مكالمات الهاتفية، للاطمئنان عليهم من حين لأخر. 

مساعدة المحتاج بالجهد أو بالمال: 
في ظل الظروف الحالية يعاني الكثير من سوء الأحوال المادية، لذلك فان الصدقة سنة نبوية ينبغي الالتزام بها في شهر رمضان الكريم وطوال العام، لما من فوائد كثيرة. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منع التجمعات حجر منزلي بوابة الفجر الفجر اعمال رمضان

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 22 ساعة

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 50 ألف شخص

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ يوم

الزمالك يستهدف ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يضحي بصالح جمعة في صفقة تبادلية

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة العالمية": مصر في المنحنى التصاعدي لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة عن كسر رقم الـ200 في الإصابات بالكورونا: أصبنا باحباط

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة مع الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن بسرعة

كبير أئمة "الأوقاف": تقليل عدد ساعات العمل في رمضان مخالف لقيم وغاية الشهر الكريم

خطوات الاستعداد لشهر رمضان التي يجب على المسلم القيام بها

إمساكية رمضان 2019| موعد أذان المغرب في العشرة الأواخر ودعاء اليوم العشرين 20 وثوابه

ما لا تعرفه عن صلاة التهجد وكيفية أدائها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:39 م

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

10:31 م

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

03:27 م

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

09:07 م

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

03:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم