أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 23-4-2020

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 23 أبريل 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تحديد إدارة الملكي لمبلغ 80 مليون يورو للاستغناء عن المغربي أشرف حكيمي لباريس سان جيرمان الفرنسي.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- بوجبا يحسم وجهته القادمة بين ريال مدريد ويوفنتوس

حسم بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الانجليزي وجهته القادمة بين ريال مدريد ويوفنتوس في الصيف المقبل.

وبحسب معلومات شبكة ‘‘سبورت ميدياسيت‘‘ الإيطالية، فإن بوجبا سيكون قريبًا للغاية من مغادرة مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي المقبل، ولكن ليس إلى يوفنتوس كما أعلنت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية.

واكدت التقارير على أن اللاعب حسم وجهته بالانتقال نحو ريال مدريد في لاصيف المقبل للعمل تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

وكان بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الانجليزي قد ارتبط بالرحيل عن الشياطين الحمر بعد تلقيه عروض من ريال مدريد ويوفنتوس.





- الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة طلب منظمة الصحة العالمية تعليق كرة القدم حتى 2021

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حقيقة الأنباء المخيفة التي ترددت في الآونة الأخيرة، بشأن موعد عودة المنافسات.

وكانت تقارير إيطالية قد زعمت أن منظمة الصحة العالمية طلبت من اليويفا تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية عام 2021، بسبب فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أكد أن منظمة الصحة العالمية لم تطلب تعليق نشاط الكرة حتى نهاية 2021، مشيرًا إلى أن المحادثات لا تزال مستمرة حول كيفية عودة المباريات بشكل آمن.

وقالت الصحة العالمية: "هذا ليس صحيحًا. ولم توص المنظمة أبدًا بعدم ممارسة كرة القدم حتى نهاية 2021".

وأضافت: "تقدم المنظمة المشورة لمنظمي الأحداث الرياضية، ولكنها ليست صانع القرار".

وأتمت: "بشكل عام، كلما تأخر موعد عودة المباريات، كلما زاد وقت معرفة العالم للمزيد من المعلومات عن فيروس كورونا، والاستعداد للتعامل معه".





- 11 لاعبا في القائمة السوداء بريال مدريد

يرغب فلورونتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني في الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية. بيريز يسعى لتعويض إخفاقات الموسم الحالي حين لم ينجح أي من اللاعبين المستقدمين -الذين كلفوا الفريق نحو 300 يورو- في فرض وجودهم والظفر بمكانة أساسية.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن الثنائي خاميس رودريجيز وجاريث بيل في مقدمة اللاعبين الذين يسعى بيريز للاستغناء عنهم بالإضافة المهاجم ماريانو دياز، وإبراهيم دياز، وألفارو أدريوزولا، ولوكا يوفيتش، وإيدير ميليتاو، والحارس ألفونسو أريولا ولوكا مودريتش، ومارسيلو، ولوكاس فاسكيز.





- ريال مدريد يحدد سعر رحيل نجمه إلى باريس

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المغربي، أشرف حكيمي، ظهير أيمن ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند، لديه العديد من العروض للرحيل نهائيا عن النادي الملكي خلال الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي الإسباني يدرسون وضع حكيمي الذي يملك عقدا مع الريال حتى صيف 2023.

وأوضحت أن حكيمي على رادار باريس سان جيرمان الفرنسي، لشغل مركز الظهير الأيمن، بديلا لتوماس مونييه، الذي سيرحل الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن المغربي راغب بالانتقال إلى العاصمة الفرنسية، لكن سان جيرمان سيواجه منافسة قوية على الصفقة، من جانب بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد يرى حكيمي، في نفس قيمة لوكاس هيرنانديز، ظهير بايرن ميونيخ، وبالتالي في حال رحيله سيطلب النادي الملكي 80 مليون يورو. وهو نفس السعر الذي ضم به النادي البافاري النجم الفرنسي من أتلتيكو مدريد.

يشار إلى أن فترة إعارة حكيمي إلى دورتموند ستنتهي في الأول من يوليو المقبل، ومن المفترض أن يعود بعدها إلى فريقه الأم ريال مدريد.

ويقدم الدولي المغربي مستويات رائعة، منذ انضمامه إلى دورتموند، وسجل له هذا الموسم 3 أهداف، وصنع 10 أهداف أخرى في 25 مباراة.





- جاريث بيل يتبرع للمستشفيات لمكافحة فيروس كورونا

أعلن جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن تبرعه للمستشفيات لمكافحة فيروس كورونا.

جاء إعلان بيل عن تبرعه لصالح مستشفى "ولد" ببلاده ويلز ومدينة كارديف سيتي، خلال فيديو خاص له عبر "تويتر".

حيث كشفت بعض التقارير الصحفية، أن جاريث بيل تبرع بمبلغ نصف مليون جنيه استرليني، كما أعلن دعمة الكامل للقائمين على مكافحة فيروس كورونا.

كما شكر جاريث بيل الأطباء الذين يعملون من أجل مكافحة فيروس كورونا، وخاصة هيئة الصحة الوطنية في ويلز.

وتسبب فيروس كورونا في إيقاف كل الأنشطة الرياضية على مستوى العالم، كما أدى إلى إرباك المواعيد الدولية للمنتخبات الوطنية.





- ما قدمه جاريث بيل لريال مدريد

قدم الويلزي جاريث بيل، مستويات رائعة منذ انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، في سبتمبر 2013. ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام بيل مع ريال مدريد:-

كسر بيل كافة الأرقام القياسية وحقق انطلاقة مميزة رفقة الريال؛ بعدما نجح في تسجيل 83 هدفاً، ببطولة الدوري الإسباني الممتاز، ليصبح أكثر لاعب بريطاني سجل في تاريخ المسابقة.

فيما أحرز ظاهرة ريال مدريد 4 أهداف فى بطولة كأس إسبانيا، و16 هدفًا فى دورى أبطال أوروبا و6 السوبر الأوروبى، وكأس العالم للأندية.

ونجح بيل في التفوق على نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو ، بعدما أحرز بيل هاتريك أمام فريق كاشيما أنتلرز في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1، ضممن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لموسم 2018- 2019، ليصبح ثالث لاعب يسجل هاتريك في مباراة بكأس العالم للأندية بعد كريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

وحصد بيل الكرة الذهبية، بعد تتويج ريال مدريد بمسابقة كأس العالم للأندية على حساب فريق العين بأربعة أهداف مقابل هدف، بموسم 2018- 2019.

وبلغة الأوقام يكون بيل قد شارك مع ريال مدريد في 246 مباراة، بمختلف المسابقات، أحرز خلالهم 105 هدف.





- تأجيل كأس إسبانيا للموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نهائي كأس ملك إسبانيا بين فريقي أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد سيقام قبل نهاية الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن المجلس الأعلى للرياضة والإتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني إتفقوا على ضرورة إقامة نهائي الكأس بحضور جماهيري.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه سيكون من المستحيل إقامة نهائي الكأس في الصيف المقبل بحضور جماهيري ولذلك تم تأجيل النهائي إلى ما قبل أسبوع من نهاية الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كأس السوبر الإسباني سيستمر إقامته في المملكة العربية السعودية في يناير المقبل ولن يخضع لأي تغييرات علمًا بأن بيلباو وسوسيداد حجزا تواجدهما في بطولة السوبر الإسباني.





- آخر تطورات عودة الدوري الإسباني

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن كرة القدم الإسبانية ستكون في انتظار التصريح من اللجنة العلمية في الحكومة الإسبانية للاعبين المحترفين.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأنه في حال السماح للدوري الإسباني بالعودة مرة أخرى فإنه سيكون يوم 4 أو 11 مايو هو يوم العودة إلى التدريبات بشكل منفرد وفقا لبروتوكول رابطة الدوري.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه منذ بداية التدريبات بشكل منفرد سيستغرق 5 أسابيع من أجل العودة إلى استئناف الدوري وستكون الفترة المحددة لعودة الدوري بين يومي 6 و7 يونيو المقبل إلى 27 و28 من الشهر نفسه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في حال بدء الدوريات المحلية يوم 28 يونيو المقبل كموعد نهائي فإنه ستكون هناك إمكانية لإنهاء الدوريات المحلية والبطولات الأوروبية معا لكن غير ذلك سيكون بإمكان الدوريات المحلية فقط أن تنتهي وفي حال خوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 أغسطس فإن بداية الدوري الإسباني في الموسم المقبل ستكون في يوم 12 سبتمبر المقبل.



