شهد النادي الأهلي اليوم الخميس 23 أبريل لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض " الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 23 - 4 - 2020:-





الأهلي يفاوض حارس بيراميدز





انتشرت أنباء قوية خلال الساعات الماضية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع حارس مرمي بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق بعد رحيل شريف إكرامي.





وأكد مسئولو النادي الأهلي أن ما يتردد بخصوص المفاوضات مع المهدي سليمان حارس مرمي بيراميدز أخبار غير صحيحة تمامًا، مؤكدًا أن اللاعب خارج حسابات القلعة الحمراء، كما أن الجهاز الفني لا يفكر في تدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق خلال الفترة الحالية.





وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن التعاقد مع حارس مرمي جديد أمر مستبعد خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك مراكز أخري يسعي الفريق لتدعيمها في الميركاتو الصيفي.





ويضم النادي الأهلي بين صفوفه حاليًا 3 حراس مرمي هم، محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفي شوبير، بينما قرر شريف إكرامي الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء وخوض تجربة جديدة بالموسم المقبل.





يوسف البلايلي يكشف موقفه من الانتقال للأهلي





وجه الجزائري يوسف البلايلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، ضربة قوية لإدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال الساعات الماضية.





ورفض البلايلي، عرضًا من جانب القلعة الحمراء للحصول على توقيعه بالموسم الجديد، والتواجد داخل ملعب التتش بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونقل موقع "gnet التونسي" تصريحات على لسان اللاعب الجزائري، حيث أكد أنه لا يرغب في اللعب داخل القارة السمراء في الوقت الحالي.





وأضاف: "اللاعب تلقى عدة عروض من أندية عربية أبرزها الدحيل القطري والأهلي المصري إلا أنه لن يلعب سوى للترجي التونسي، حيث يعتبره أفضل نادي في أفريقيا".





بيراميدز يحسم موقفه النهائي من ضم نجم الأهلي





كشف النادي الأهلي منذ فترة عن قرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة رينيه فايلر، بعدم رغبته في استمرار حسام عاشور داخل صفوف الفريق.





وارتبط اسم حسام عاشور بالانضمام إلى صفوف فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة، بعد عدم تجديد عقده مع الأهلي، لينتهي بنهاية الموسم الجاري.





واستقر مسؤولو نادي بيراميدز على موقفهم من ضم مع حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن فريق بيراميدز تراجع عن خطوة ضمه، لرغبة الإدارة فى النزول بمعدل الأعمار بعد ضم عدد من عناصر الخبرة فى الفترة الماضية.





جدير بالذكر أن بيراميدز قد أعلن بشكل رسمي التعاقد ظهير أيمن النادي الأهلي أحمد فتحي على أن ينضم إلى النادي السماوي بداية من الموسم المقبل.





الأهلي يضحي بصالح جمعة في صفقة تبادلية





يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لفتح ملف التدعيمات مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة.





وكان فايلر، تمسك برحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، مع بداية الموسم الجديد خاصةً أنه أصبح بعيد تمامًا عن المشاركة تحت ولايته.





وأكد فايلر، خلال مؤتمر صحفي أنه يتمنى توفيق اللعب خارج أسوار القلعة الحمراء، موضحًا أنه لن يكون ضمن خططه المستقبلية بسبب عدم إلتزامه بالتعليمات.





وقرر مسؤولو القلعة الحمراء، إدخال اللاعب واستغلاله في إبرام صفقة تبادلية، حسب رؤية الجهاز الفني، استعدادًا للموسم الجديد.





وأضاف لاعب طلائع الجيش في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة أون تايم سبورتس: "رفضت عرضًا من مارسيليا الفرنسي من أجل اللعب للزمالك، قبل الانتقال رسميًا للقلعة البيضاء".





فايلر يطلب صفقتين من الأهلي





حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعض أهدافه الصيفية للحصول على خدماتها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ومن المقرر أن يعقد فايلر جلسة خاصة مع إدارة النادي في وجود لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ولجنة التعاقدات بقيادة أمير توفيق، من أجل عرض طلباته التعاقدية.





واستقر فايلر، على تدعيم الجبهة اليمنى في ظل رحيل أحمد فتحي نجم الفريق إلى صفوف بيراميدز سبورت ببداية الموسم الجديد، حيث يفاضل بين رجب بكار لاعب بيراميدز سبورت، والتونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، لقيادة الفريق بالموسم المقبل.





كما يضع فايلر تدعيم مركز صناعة الألعاب ضمن أهدافه، حيث يرغب في تعويض رحيل رمضان صبحي المتوقع عقب نهاية إعارته، ويسعى لضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، مع بداية الموسم الجديد.



