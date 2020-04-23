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بعد قليل.. بدأ عرض أولى حلقات مسلسل "خيانة عهد"

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:37 م
خيانة عهد
خيانة عهد
مصطفى فكيه
يعرض مسلسل "خيانة عهد" في تمام الساعة الـ الحادية عشر مساءًا، على شاشة قناة CBC، على أن تعاد في الأوقات التالية الساعة 05:30 صباحًا، والساعة 12:15 ظهرًا، أما على شاشة قناة الحياة يعرض المسلسل 06:30 مساءًا، ولم تعلن القنوات الأخرى العارضة للمسلسل عن مواعد العرض عبر شاشاتها حتى الآن.

مسلسل "خيانة عهد" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادي مهني وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

ينتمي العمل لنوعية الدراما المشوقة والمثيرة، فتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، حيث تجسد يسرا خلال أحداث المسلسل شخصية تدعى "عهد" وهي سيدة تعمل على حل مشكلات أشقائها، وتمتلك مصنع ملابس وتهمل ابنها "هشام" الذي يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور وهو شاب جامعي حتى يلجأ لتعاطي المخدرات ويصبح مدمنا وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها في اطار الاثارة والتشويق.

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يسرا مسلسلات رمضان رمضان كريم رمضان 2020 خيانة عهد

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