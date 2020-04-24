5 دول عربية خففت حظر التجوال خلال رمضان.. تعرف عليها

يستقبل العالم الإسلامي، اليوم الجمعة أول أيام شهر رمضان الكريم، وسعت عدد من الدول العربية والإسلامية لتخفيف ساعات حظر التجوال وتعديل بعض قواعد والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، شملت قرارات الدول الإسلامية تخفيف حظر التجوال على مطاعم ومحلات البقالة والمخابز لمساعدة المواطنين على الحكومة على احتياجاتهم الأساسية من الطعام.





مصر

كشف المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن حظر التجوال خلال شهر رمضان يبدأ من 9 مساء إلى 6 صباحا، ويراجع العالم الإجراءات مواجهة فيروس كورونا، حيث أن نسبة 85% من مرضى بفيروس كورونا في العالم يشفون بدون علاج، وأن 15% من المرضى يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.





أوضح مدبولي، أن الحكومة تستغل فرصة شهر رمضان لعودة الحياة الطبيعية مع استمرار الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا مع وجود إجراءات تتخذ ضد من يخالف هذه الإجراءات الوقائية، مؤكدا أن نمط الحياة الطبيعي في مصر لم يتأثر في ضوء الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، ويتم تطبيق إجراءات احترازية عقب انتهاء شهر رمضان لعودة الحياة لطبيعتها.





السعودية

قررت وزارة الداخلية السعودية، تعديل أوقات التجول داخل المدن غير الخاضعة لمنع التجول خلال شهر رمضان، ويسمح بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المدن خلال رمضان.





وأضافت الوزارة، أن الحكومة تسمح بالتجول في جميع المناطق التي لا تخضع لتعليمات منع التجول على مدار اليوم، يكون حظر التجوال من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 عصرًا".





بينما مدن والمحافظات التي يمنع التجول، يسمح للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية، مثل الرعاية الصحية والتموين، من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساءً، استمرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي الكامل من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.





تونس

أعلن قيس سعيد الرئيس التونسي، يوم الخميس، تقليص ساعتين من حظر التجوال المفروض في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، أن الحظر سيكون من 8 مساءً إلى 6 صباحا، بدل من 6 مساءً إلى 6 صباحا.





وأوضح سعيد، خلال كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان، أن هناك تخفيف من حظر التجوال والحجر الصحي، طالما هناك انضباط من المواطنين، وكلما تقلصت أعداد الإصابات وتراجعت أرقام الوفيات وتحسن الوضع الوبائي.





وأضاف سعيد، أن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الحياة وعلى النفس. فإن الحفاظ على النفس والصحة أهم من تعليق تقليد أو توقف وقتي لعادة، ولا يجب الاستماع سوى إلى المختصين الصادقين.





الإمارات

قررت الإمارات، يوم الخميس، تعديل برنامج التعقيم الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ليصبح من الساعة 10 مساء إلى 6 من صباح اليوم التالي، بدلًا من الساعة 8 مساء إلى 6 صباحا، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.





ويستمر العمل بمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبر ماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، والسماح لمحلات تجارة اللحوم والخضراوات والفواكه والمحامص والمطاحن والأسماك والبن والشاي ومحلات تجارة المكسرات والحلويات الشوكولاتة بالعمل من 6 صباحا وحتى 10 ليلا.





الكويت

قرر مجلس الوزراء الكويتي تمديد حظر التجوال في كافة مؤسسات الدولة من 26 أبريل الجاري حتى 28 مايو بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات حظر التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال طارق المرزم المتحدث باسم الحكومة الكويتية ورئيس مركز التواصل الحكومي، أنه خلال الفترة من 26 أبريل حتى 28 مايو "أيام راحة"، ومن المقرر استئناف العمل في 31 مايو المقبل.



