متحدث الوزراء: اقتصار قرار فتح التراخيص على السيارات الزيرو لهذا السبب

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك الكثير من المصالح عطلت بسبب أزمة كورونا، لذلك الحكومة قامت بإعادة بعض الخدمات المتعلقة بالشهر العقاري، مثل خدمة التوكيل الخاصة بصرف المعاشات لكبار السن، وفتح تراخيص السيارات الجديدة ابتداءً من الأسبوع المقبل.



وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن قرار فتح ترخيص السيارات اقتصر على السيارات الجديدة، دون بقية السيارات، والهدف من هذا الأمر منع تكدس السيارات لدى المصانع.



وأضاف: "مفيش مشتري هيشتري سيارة والترخيص واقف، لذلك تم فتح بابا ترخيص السيارات الزيرو، وفي مرحلة ما سيتم فتح ترخيص باقي السيارات".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.



تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا



وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.









