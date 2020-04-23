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الوزراء: "مينفعش نوقف حياتنا انتظارًا لما سيحدث في أزمة كورونا"

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:38 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
هدى عبدالرازق
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن القرارات الجديدة التي تم إتخاذها تعتبر جزء من الإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة فيرس كورونا، موضحا أن فتح المولات والمحلات التجارية طوال الأسبوع من شأنه تقليل التكدس والزحام.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الحكومة لا تتخذ أي إجراءات بالصدفة، بل تدرس القرارات وأثرها، مؤكدا أن تقليص ساعات الحظر لن يؤثر على الوضع الوبائي بالنسبة لفيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن سلوكيات الموطنين في شهر رمضان هى المحك الرئيسي لمواجهة الكورونا، مضيفا: "مينفعش نوقف حياتنا انتظارا لما سيحدث".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.

تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا

وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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