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عاجل.. شاهد تتر برنامج "رامز مجنون رسمي" قبل طرحه بساعات (فيديو)

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:37 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
طرح الإعلامي شريف عامر، في حلقة خاصة من برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "MBC مصر"، تتر برنامج "رامز مجنون رسمي".

وقال الفنان رامز جلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، إن كلما زادت نسبة مشاهدة البرومو الرسمي للبرنامج زادت نسبة خوفة من عرض البرنامج.

برنامج "رامز مجنون رسمي"، يبدأ أولى حلقاته غدًا في السابعة مساًء.

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