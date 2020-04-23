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ياسر جلال عن أحمد صلاح حسني: مفاجأة "الفتوة"

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:51 م
الفتوة
الفتوة
شيماء يونس
عبر الفنان ياسر جلال عن سعادته بعرض مسلسل "الفتوة" على الحياة والذي يقدم فيه دور البطوله، ويشارك به في السباق الرمضاني 2020، وذلك خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل.


وأشاد بشكل خاص للنجم أحمد صلاح حسني فقال عنه:" اول مرة اشتغل معاه وبالنسبة لي مفاجأه، وهو ممثل موهوب وتنبأ له بأن الدور نقلة كبيرة له"، وأشاد "جلال" خلال اللقاء بعدد من النجوم المشاركين في العمل منهم أحمد خليل حيث وصفه قائلا:" عملاق من نوع أخر وكلنا بنقف قصادة بننبهر بأداءه"، وتحدث عن مي عمرو، حيث أشاد بتقديمها لدور أكثر من رائع ويعتبر نقلة كبيرة لها، حيث قال:"فاجأتنا باداءها، وبتمنى لها كل التوفيق"، وأشاد بالفنانة نجلاء بدر من حيث تقديمها لدور مختلف، وأشاد بالممثل رياض الخولي من حيث تقديمه دور رائع.

وتحدث عن التخوف من العنف في الأعمال الدرامية و التعامل بالنبوت، حيث بعد كل مشهد يحتوي على مشاهد عنيفة ينتهي بمجئ شيخ الحارة، ولايوجد مشاهد دموية ولا يوجد إستخدام لسلاح أبيض بشكل نهائي.

والجدير بالذكر أن مسلسل الفوة تدور احداثه في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي، إخراج حسين المنباوي، تأليف هاني سرحان، ويشارك في هذا العمل كوكبة من نجوم الفن منهم ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، أحمد خالد صالح،هنادي مهنى، محمود حافظ، ضياء عبدالخالق و أحمد جمال سعيدو إنتاج شركة سينرجي.

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