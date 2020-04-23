محمد ممدوح يتعدى بالضرب على حمدي الميرغني!



يذكر أن مسلسل " أتنين في الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوي ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.





ودار المشهد حول تجسد "شوقي" شخصية زبال في الفيلم ويذهب لـ جمع القمامة من منزل محمد ممدوح ويتميز في المسلسل بـ غيرته على زوجته، وغضب ممدوح من حديث زوجته مع "شوقي" وتهجم عليه بالضرب لكن بطريقة كوميدية.